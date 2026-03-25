आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा मिली है

भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया

लेखन गजेंद्र 09:06 pm Mar 25, 202609:06 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार डॉक्टर की मां को टिकट दिया है। पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की जारी की तीसरी सूची में उनके नाम की घोषणा की है। पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ पानीहाटी से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्रनाथ बोस और राजगंज से दिनेश सरकार को टिकट दिया गया है। तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं।