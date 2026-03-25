भाजपा ने पश्चिम बंगाल में आरजी कर रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार डॉक्टर की मां को टिकट दिया है। पार्टी ने बुधवार को उम्मीदवारों की जारी की तीसरी सूची में उनके नाम की घोषणा की है। पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ पानीहाटी से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्रनाथ बोस और राजगंज से दिनेश सरकार को टिकट दिया गया है। तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं।
टिकट
चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा
इससे पहले रत्ना देबनाथ ने भाजपा से टिकट मिलने और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। भाजपा ने इसे महिलाओं के प्रति सम्मान और न्याय का कदम बतााय है। देबनाथ ने कहा था कि वह न्याय हासिल करने और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि बेटी की निर्मम हत्या को काफी समय बीत चुका है, लंबे आंदोलनों और संघर्ष के बावजूद अभी तक न्याय नहीं मिला है।
घटना
क्या है आरजी कर अस्पताल में रेप मामला?
वर्ष 2024 में 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की हत्या से पहले रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया। मामले में अस्पताल के स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। CBI ने संजय के खिलाफ अक्टूबर में 200 पन्नों की चार्जशीट दायर की। संजय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि, पीड़िता के परिजन संतुष्ट नहीं हैं।