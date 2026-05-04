पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के दिलीप घोष आगे

खड़गपुर सदर सीट को पहले खड़गपुर टाउन नाम से जाना जाता था। यह शहर एक अहम रेलवे जंक्शन है, जो कोलकाता और हावड़ा के साथ-साथ मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बिष्णुपुर और बांकुरा से भी जुड़ा हुआ है। 1982 से 2011 तक यहां से लगातार कांग्रेस के ज्ञान सिंह सोहनपाल विधायक चुने गए थे। 2016 में पहली बार ये सीट भाजपा के खाते में आई। तब दिलीप घोष ने जीत दर्ज की थी।

परिचय

दिलीप घोष का सियासी सफर

घोष भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ-साथ बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2019 में उन्होंने मेदिनीपुर से लोकसभा चुनाव भी जीता था। घोष ने 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे 1999 से 2007 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में RSS के प्रभारी रहे। 2014 में वे भाजपा में आए और पश्चिम बंगाल के महासचिव बने। अगले साल उन्हें भाजपा का पश्चिम बंगाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया।