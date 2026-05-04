पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के दिलीप घोष आगे
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर सीट से भाजपा के नेता दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड की गिनती होने तक वे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रदीप सरकार से 9,000 वोटों से आगे हैं। वहीं, CPI(M) के मधुसुदन रॉय तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अगर जीते तो दिलीप की इस सीट से ये दूसरी जीत होगी। वे 2016 में भी यहां से विधायक रहे हैं।
इतिहास
1982 से 2011 तक कांग्रेस के कब्जे में रही है खड़गपुर सदर सीट
खड़गपुर सदर सीट को पहले खड़गपुर टाउन नाम से जाना जाता था। यह शहर एक अहम रेलवे जंक्शन है, जो कोलकाता और हावड़ा के साथ-साथ मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बिष्णुपुर और बांकुरा से भी जुड़ा हुआ है। 1982 से 2011 तक यहां से लगातार कांग्रेस के ज्ञान सिंह सोहनपाल विधायक चुने गए थे। 2016 में पहली बार ये सीट भाजपा के खाते में आई। तब दिलीप घोष ने जीत दर्ज की थी।
परिचय
दिलीप घोष का सियासी सफर
घोष भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ-साथ बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2019 में उन्होंने मेदिनीपुर से लोकसभा चुनाव भी जीता था। घोष ने 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्वयंसेवक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वे 1999 से 2007 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में RSS के प्रभारी रहे। 2014 में वे भाजपा में आए और पश्चिम बंगाल के महासचिव बने। अगले साल उन्हें भाजपा का पश्चिम बंगाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया।