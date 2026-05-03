उत्तर प्रदेश: रील बनाने टंकी पर चढ़े 5 बच्चे, एक की मौत; 2 को वायुसेना ने बचाया

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां रील बनाने के लिए 5 बच्चे 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। उतरते हुए सीढ़ी टूट गई और 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं, 2 बच्चे टंकी पर फंस गए, जिन्हें 16 घंटे बाद वायुसेना ने सुरक्षित निकाला है।

घटना टंकी से गिरकर 13 साल के सिद्धार्थ की मौत यह घटना सिद्धार्थनगर के कांशीराम आवास इलाके की है। शनिवार दोपहर को यहां 5 बच्चे रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। उतरते वक्त 3 बच्चे सीढ़ी पर एक साथ खड़े हो गए, जिससे सीढ़ी टूट गई और तीनों करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिर गए। घटना में 13 साल के सिद्धार्थ की मौत हो गई। वहीं, 11 साल के सनी और 14 साल के सोनू को सीने में गंभीर चोट आई है।

बचाव अभियान दलदल होने के चलते टंकी तक नहीं पहुंची क्रेन न्यूज18 के मुताबिक, बच्चों को उतारने के लिए पहले क्रेन मंगवाई गई, लेकिन टंकी के आसपास दलदल होने की वजह से क्रेन नजदीक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद रातोंरात सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 3 बजे बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से सड़क भी नहीं बन सकी। इस दौरान जिलाधिकारी (DM) शिवशरणप्पा जीएन और SSP अभिषेक महाजन सहित सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रातभर पुलिस बल भी डटा रहा।

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वायु सेना वायुसेना ने दी बचाव अभियान की जानकारी वायुसेना ने कहा, "राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुरोध पर, सेंट्रल एयर कमांड (CAC) के Mi 17 V5 हेलीकॉप्टर को 2 फंसे हुए बच्चों को बचाने के लिए तैनात किया गया। ये बच्चे सिद्धार्थ नगर में पानी की टंकी के ऊपर फंस गए थे, क्योंकि सीढ़ी टूट गई थी। यह बचाव अभियान एक बार फिर वायुसेना के पेशेवर रवैये और जरूरत के समय तेजी से कार्रवाई करते हुए लोगों की जान बचाने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

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