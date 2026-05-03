आस्क की सर्च इंजन सुविधा को बंद कर दिया गया है

3 दशक बाद बंद हुआ आस्क डॉट कॉम, जानिए क्या मिलती थी सुविधा

क्या है खबर?

सर्च इंजन और प्रश्नोत्तरी सर्विस आस्क डॉट कॉम को 3 दशक बाद बंद कर दिया गया है। इसे पहले आस्क जीव्स नाम से जाना जाता था। यह स्वाभाविक भाषा में पूछे गए बातचीत वाले सवालों के जवाब देने पर केंद्रित होने के कारण इसे वर्तमान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट की तरह माना जा सकता है। अपने 30 साल के इतिहास के अधिकांश समय में यह अन्य सर्च इंजन, विशेष रूप से गूगल के मुकाबले कम लोकप्रिय रहा।