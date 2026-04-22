उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी को 'आतंकवादी' कहने पर खड़गे को घेरा (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी को 'आतंकवादी' कहने पर उपराष्ट्रपति ने खड़गे को घेरा, कहा- अंतर नहीं समझते

लेखन गजेंद्र 02:36 pm Apr 22, 202602:36 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 'आतंकवादी' कहे जाने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कर्नाटक के बिदर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी-कभी खड़गे काला और सफेद में और आतंकवादी और आतंकवादियों के लिए आतंक में अंतर नहीं कर पाते हैं। जब उपराष्ट्रपति यह बात कह रहे थे, तब कार्यक्रम में खड़गे भी मौजूद थे।