उन्होंने कहा, "ये पार्टी के अंदर की दुखद घटनाएं थीं। मोदी के खिलाफ जांच को हमारी सरकार ने रोक दिया था। यह मनमोहन सिंह की वजह से नहीं था। यह कुछ दूसरे नेताओं की वजह से था। आज हम इसी वजह से परेशान हैं।"

मोइली ने दावा किया कि कांग्रेस मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी, अगर पार्टी के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी के पार्टी अध्यक्ष रहने के दौरान प्रस्तावित संगठनात्मक सुधारों का विरोध न किया होता।