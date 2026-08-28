कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने पद से इस्तीफा दे दिया है

कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, कथित वाल्मिकी घोटाले में आया था नाम

लेखन आबिद खान 07:05 pm Aug 28, 202607:05 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने 'पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने' के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया है और वे भाजपा की 'मनुवादी' राजनीति का शिकार हुए हैं। इस दौरान नागेंद्र भावुक भी हो गए। नागेंद्र महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले को लेकर विवादों में थे।