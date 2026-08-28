कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, कथित वाल्मिकी घोटाले में आया था नाम
क्या है खबर?
कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने विधायक पद भी छोड़ दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्होंने 'पार्टी को शर्मिंदगी से बचाने' के लिए स्वेच्छा से पद छोड़ने का फैसला किया है और वे भाजपा की 'मनुवादी' राजनीति का शिकार हुए हैं। इस दौरान नागेंद्र भावुक भी हो गए। नागेंद्र महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले को लेकर विवादों में थे।
बयान
नागेंद्र बोले- दलित हूं, इसलिए निशाना बनाया गया
नागेंद्र ने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हें इसलिए निशाना बना रही है, क्योंकि वे दलित समुदाय से आते हैं।
उन्होंने कहा, "मैं अपनी मर्जी से पद छोड़ रहा हूं। भाजपा एक बेगुनाह व्यक्ति को आरोपी के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से लेकर दिल्ली तक के नेताओं और कांग्रेस विधायक दल ने यही माना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जनता देख रही है। मेरे खिलाफ हर दिन हजारों झूठ बोले जा रहे हैं।"
विवाद
क्या है घोटाले से जुड़ा विवाद?
यह मामला कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये की अनियमितताओं से जुड़ा है। मई, 2024 में निगम के लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में उन्होंने अनधिकृत धन हस्तांतरण का आरोप लगाया था।
जांच में पता चला था कि निगम के बैंक खातों से बड़ी रकम विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई थी।
2 साल में दूसरी बार है, जब नागेंद्र को इस मामले में इस्तीफा देना पड़ा है।