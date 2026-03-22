उत्तराखंड के मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है

उत्तराखंड: मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विभागों का बंटवारा, जानिए किसे मिला कौनसा मंत्रालय

लेखन भारत शर्मा 09:25 pm Mar 22, 202609:25 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति और प्रशिक्षण के साथ सूचना और जनसंपर्क जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं, जिससे शासन और कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण बना रहेगा। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से मुख्यमंत्री धामी खुद अकेले 35 विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इनका बंटवारा कर दिया है।