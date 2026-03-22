उत्तराखंड: मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया विभागों का बंटवारा, जानिए किसे मिला कौनसा मंत्रालय
क्या है खबर?
उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को विभागों का बहुप्रतीक्षित बंटवारा भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्ति और प्रशिक्षण के साथ सूचना और जनसंपर्क जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं, जिससे शासन और कानून-व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण बना रहेगा। बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से मुख्यमंत्री धामी खुद अकेले 35 विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इनका बंटवारा कर दिया है।
विस्तार
उत्तराखंड में 20 मार्च को किया गया था मंत्रिमंडल विस्तार
उत्तराखंड में गत 20 मार्च को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। इसमें खजान दास, मदन कौशिक, भरत सिंह चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने सरकार के कामकाज में तेजी लाने और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विभागों का भी बंटवारा कर दिया है। यह बंटवारा प्रशासनिक दक्षता, क्षेत्रीय संतुलन और बेहतर क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
बंटवारा
किस मंत्री को मिला कौनसा मंत्रालय?
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण और भाषा की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी तरह भरत सिंह को ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग (MSME), खादी एवं ग्रामोद्योग, राम सिंह को शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, प्रदीप बत्रा को परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और मदन कौशिक को पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, आयुष एवं आयुष शिक्षा, पुनर्गठन और जनगणना मंत्रालय सौंपा गया है।