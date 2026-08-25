शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षदों ने हाथ में गंगाजल लेकर भ्रष्टाचार की शपथ ली

उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर नगर निगम के पार्षदों ने हाथ में गंगाजल लेकर भ्रष्टाचार की शपथ ली

लेखन गजेंद्र 04:48 pm Aug 25, 202604:48 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के शहाजहांपुर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हाथ में पानी लेकर भ्रष्टाचार के पैसे का ईमानदारी से बंटवारा करने की शपथ लेते दिख रहे हैं। यह वीडियो शाहजहांपुर नगर निगम का बताया जा रहा है और वीडियो में शपथ लेने वाले लोग निगम पार्षद बताए जा रहे हैं। वीडियो को लेकर अभी तक कहीं से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। वीडियो की न्यूजबाइट्स पुष्टि नहीं करता है।