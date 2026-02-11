सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट पेश किया, सबसे लंबे समय तक वित्तमंत्री
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बुधवार को अपना 10वां बजट पेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। प्रदेश के 72 वर्षीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसके साथ ही खन्ना सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं। खन्ना ने 2019 में वित्त विभाग संभाला था।
बजट
सुरेख खन्ना ने 7वीं बार पेश किया बजट
शाहजहांपुर से विधायक खन्ना ने बुधवार को सरकार की ओर से अपना 7वां बजट पेश किया है। उन्होंने 2019 में वित्त विभाग का कामकाज संभाला था और उसके बाद से वे बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी की सरकार में बरेली के कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 2019 में कुछ कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सरकार की ओर से 2 बार बजट पेश किया था।
कार्यकाल
प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री संभालते आए हैं वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश में 2017 में भाजपा ने बहुमत से सरकार बनाई थी, जिसके बाद योगी को मुख्यमंत्री और राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया गया था। अग्रवाल मौजूदा समय में भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने बढ़ती उम्र के कारण 2019 में यह विभाग संभालने से मना कर दिया था। इससे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री ही वित्त विभाग संभालते आए हैं। मायावती से लेकर अखिलेश यादव और पहले राजनाथ सिंह भी वित्त विभाग का प्रभार संभाला है।