सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का 10वां बजट पेश किया, सबसे लंबे समय तक वित्तमंत्री

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का 10वां बजट पेश किया

01:49 pm Feb 11, 2026

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बुधवार को अपना 10वां बजट पेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। प्रदेश के 72 वर्षीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में कुल 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसके साथ ही खन्ना सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं। खन्ना ने 2019 में वित्त विभाग संभाला था।