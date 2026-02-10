उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- कयामत तक नहीं बनेगी दूसरी बाबरी मस्जिद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया

लेखन गजेंद्र 05:03 pm Feb 10, 202605:03 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, वह कयामत तक नहीं पूरा होगा। उन्होंने लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में भाजपा के संकल्प को याद दिलाते हुए कहा, "हमने कहा था कि हम राम लल्ला के लिए आएंगे और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करेंगे, आज मंदिर बन गया है। क्या इसमें कोई संदेह है?"