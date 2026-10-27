उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने तंज भरे जवाब के लिए माफी मांगी

CEO ने केवल सांसद सिंह के बयान पर ही तंज नहीं कसा, बल्कि कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जब ऐसे शब्दों पर आपत्ति की तो CEO कार्यालय ने उस पर भी जवाब दिया।

CEO ने जवाब दिया, 'प्रत्येक मामले में संयत भाषा का प्रयोग करते हुए बिना अनावश्यक टिप्पणी के केवल तथ्यों तक ही अपनी बात सीमित रखने के निर्देश भारत चुनाव आयोग द्वारा दे दिए गए हैं।'