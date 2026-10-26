उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की भाषा बदली? नेताओं को सटीक नहीं तंज भरा जवाब

सांसद के वीडियो पर CEO ने एक्स पर जवाब दिया, 'विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम 'राम ने शर्मा को मारा' भी है। कंप्यूटर-सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है, लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगता।'