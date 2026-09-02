ओवैसी के प्रमुख नेता आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, बोले- भाजपा पर चुप है AIMIM

बताया जा रहा है कि वकार AIMIM नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उनकी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से भी अनबन थी। इस बीच, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको कांग्रेस में लाने में बड़ी भूमिका निभाई।

वकार का संबंध लखनऊ से है। वह पिछले 10 साल से AIMIM से जुड़े थे और 20 साल समाजवादी पार्टी में बिताए हैं।

वकार राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर AIMIM के प्रमुख प्रवक्ता थे, जो पार्टी पक्ष को मजबूती से रखते थे।