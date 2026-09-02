ओवैसी के प्रमुख नेता आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, बोले- भाजपा पर चुप है AIMIM
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जोर-शोर से लड़ने की तैयारी कर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में उनकी पार्टी के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
इस्तीफा
वकार बोले- AIMIM भाजपा छोड़कर सबसे लड़ रही है
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वकार ने कहा कि देश से मोहब्बत करने वाले लोग भाजपा की देशविरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ताकि देश में सेक्युलर और जनहित की सरकार बनाई जा सके।
उन्होंने कहा कि AIMIM में रहने के बाद पता चला कि पार्टी भाजपा और उसकी विचारधारा से लड़ने की बात करती है, लेकिन जमीन पर वह भाजपा से लड़ने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी है।
पहचान
कौन हैं आसिम वकार?
बताया जा रहा है कि वकार AIMIM नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। उनकी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली से भी अनबन थी। इस बीच, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उनको कांग्रेस में लाने में बड़ी भूमिका निभाई।
वकार का संबंध लखनऊ से है। वह पिछले 10 साल से AIMIM से जुड़े थे और 20 साल समाजवादी पार्टी में बिताए हैं।
वकार राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर AIMIM के प्रमुख प्रवक्ता थे, जो पार्टी पक्ष को मजबूती से रखते थे।
झटका
क्या ओवैसी को बड़ा झटका लगेगा?
ओवैसी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वर्ष 2022 में उनकी पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक सीट नहीं जीती।
इस बार उनका दावा 150 से अधिक सीटों पर लड़ने का है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।
वकार प्रदेश में ओवैसी के एकमात्र बड़े चेहरे थे। हालांकि, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इस बार बंगाल चुनाव में AIMIM को शून्य सीट मिली।
ट्विटर पोस्ट
आसिम वकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
देश से मोहब्बत करने वाले लोग BJP की देशविरोधी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ताकि देश में एक सेक्युलर और जनहित की सरकार बनाई जा सके।— Congress (@INCIndia) September 2, 2026
AIMIM में रहने के बाद मुझे लगा कि हम बात तो BJP और उसकी विचारधारा से लड़ने की करते हैं, लेकिन जमीन पर उनसे लड़ रहे हैं जो BJP के खिलाफ… pic.twitter.com/RgZeFTKTtl