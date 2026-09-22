उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान

उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान

लेखन गजेंद्र 11:24 am Sep 22, 202611:24 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर मतदातन 16 अक्टूबर को होगा। पश्चिम बंगाल में भी अचानक रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी इसी तारीख पर होगा। यह सीट सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है।