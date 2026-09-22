उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव का ऐलान
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर मतदातन 16 अक्टूबर को होगा। पश्चिम बंगाल में भी अचानक रिक्त हुई एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी इसी तारीख पर होगा। यह सीट सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई है।
चुनाव
6 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि
आयोग ने विज्ञप्ति में बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक है। इसके बाद नामांकन की जांच होगी और 9 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा।
मतदान 16 अक्टूबर को होगा और उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 और उत्तराखंड के एक राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 25 नवंबर, 2026 में समाप्त होने वाला है, जबकि बंगाल में मलिक का कार्यकाल 2032 तक था।
कार्यकाल
उत्तर प्रदेश किन लोगों का समाप्त हो रहा कार्यकाल?
उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें भाजपा के पास 8, समाजवादी पार्टी के पास एक और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पास एक सीट है।
भाजपा की ओर से पूर्व पुलिस महानिदेशक बृजलाल, सीमा द्विवेदी, नीरज शेखर, गीता शाक्य, हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह और बीएल वर्मा और दिनेश शर्मा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और BSP के रामजी गौतम का कार्यकाल समाप्त होना है।
गणित
क्या है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का गणित?
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, लेकिन 6 विधायकों के निधन के बाद संख्या 397 है। ऐसे में एक सांसद जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत होगी।
BSP राज्यसभा में शून्य हो जाएगी। समाजवादी के पास 101 विधायक हैं, वह 2 सीटें आसानी से जीत लेगी। इसके बाद उसके पास 27 विधायक बचेंगे।
भाजपा नेतृत्व वाली NDA के पास 292 विधायक हैं। वह 7 सीट आसानी से जीत जाएगी।
असली लड़ाई एक अतिरिक्त सीट के लिए होगी।
ट्विटर पोस्ट
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की घोषणा
#RajyaSabha election to be held on October 16 for the seat vacated by #TMC MP #KoelMullik. pic.twitter.com/vKcSUehJ6R— Sreyashi Dey (@SreyashiDey) September 22, 2026