उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सिपाही के घर पर छापा

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले सिपाही के घर पर छापा

लेखन गजेंद्र 07:22 pm May 11, 202607:22 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात जिस सिपाही सुनील कुमार शुक्ला ने विभाग में भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, उसने सोमवार को अपने घर पर पुलिस छापेमारी का आरोप लगाया है। शुक्ला ने वीडियो जारी कर कहा कि रविवार रात को एक बजे उसके घर पर 6 से 7 पुलिस कर्मियों ने दबिश डाली है, जबकि उनके घर में बीमार मां और बहन रहती हैं। शुक्ला ने बताया कि इस तरह के छापों से उसे तोड़ा नहीं जा सकता है।