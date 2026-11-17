उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर तक 13.58 करोड़ मतदाता हैं, जो SIR के बाद हुए स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) में 18.8 लाख मतदाता जोड़ने के बाद हुई है।

मौजूदा मतदाताओं में से 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 लाख महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर हैं। करीब 11.83 लाख वोटर 18-19 साल के हैं।

जब SIR के बाद अंतिम सूची आई थी, तब कुल मतदाता 13.39 करोड़ थे। SSR के बाद 18-19 उम्र के मतदाताओं की संख्या 5.8 लाख कम हो गई है।