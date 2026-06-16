उद्धव ठाकरे ने सांसदों को बैठक में दिया संदेश

उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से कहा- जो जाना चाहते हैं जा सकते है

लेखन गजेंद्र 04:33 pm Jun 16, 202604:33 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजनीति में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा के बीच शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की बैठक में एक संदेश दिया है। न्यूज18 के मुताबिक, बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया कि ठाकरे ने सांसदों से साफ कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठाकरे ने शुभकामना देते हुए कहा कि वह किसी को भी जबरन पार्टी में नहीं रोकेंगे।