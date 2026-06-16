महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा, शिवसेना के कई विधायक और सांसद बदल सकते हैं पाला

उपस्थिति

इन सांसदों ने बनाई बैठक से दूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई दक्षिण के सांसद अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण-मध्य सांसद अनिल देसाई, नासिक सांसद राजाभाऊ वाजे और मुंबई उत्तर-पूर्व सांसद संजय दीना पाटिल बैठक में आए थे। यवतमाल-वाशिम के संजय देशमुख और हिंगोली के नागेश पाटिल आष्टीकर ऑनलाइन जुड़े थे। परभणी सांसद संजय जाधव, शिर्डी सांसद भाऊसाहेब वाकचौरे और धाराशिव सांसद ओमराजे निंबालकर बैठक में नहीं थे। निंबालकर की अनुपस्थिति के पीछे पारिवारिक कारण बताए गए हैं, जबकि अन्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।