UCC को लेकर NDA में मतभेद? शिवसेना और TDP का समर्थन, लेकिन विरोध में ये पार्टियां

तेलुगु देशम पार्टी (TDP), शिवसेना और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (धर्मनिरपेक्ष) ने UCC का समर्थन किया है। वहीं, जनता दल यूनाइटेड (JDU) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है।

JDU ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर UCC के लिए उसका समर्थन करने का मतलब यह नहीं है कि वह बिहार में इस कानून को लागू होने देगी।

JDU नेता श्याम रजक ने कहा, "विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे।"