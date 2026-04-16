तमिलनाडु चुनावों के लिए TVK ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है

तमिलनाडु चुनाव: TVK ने महिलाओं को 2,500 रुपये, साल में 6 गैस सिलेंडर का किया वादा

लेखन आबिद खान 08:20 pm Apr 16, 202608:20 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं, किसानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने कहा है कि सत्ता में आने पर वो 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। साथ ही हर परिवार को साल में 6 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे।