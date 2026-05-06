तमिलनाडु: थलापति विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया

गठबंधन TVK ने AIADMK से बातचीत रोकी राज्यपाल से मिलने से पहले TVK ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से गठबंधन को लेकर बातचीत रोक दी है। पहले पार्टी द्रविड़ पार्टी AIADMK के अलावा कांग्रेस समेत अन्य छोटी पार्टियों से भी बात कर रही थी। अब TVK केवल कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने अपने समर्थन पत्र में शर्त रखी है कि TVK दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियों को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे।

शपथ राहुल गांधी को भेजा गया शपथ समारोह का आमंत्रण तमिलनाडु में थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने उनको निमंत्रण पत्र भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि विजय का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में गुरुवार 7 मई या शुक्रवार को हो सकता है। विजय के साथ कैबिनेट के करीब 9 से 10 सहयोगी भी समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे।

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