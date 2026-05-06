तमिलनाडु: थलापति विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया
क्या है खबर?
तमिलनाडु का चुनाव जीतने वाले तमिलगाम वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय ने कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। अभिनेता से राजनेता बने विजय ने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया और राज्य में सरकार बनाने का निमंत्रण मांगा। इस बीच, विजय ने राज्यपाल से अपना बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है।
गठबंधन
TVK ने AIADMK से बातचीत रोकी
राज्यपाल से मिलने से पहले TVK ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से गठबंधन को लेकर बातचीत रोक दी है। पहले पार्टी द्रविड़ पार्टी AIADMK के अलावा कांग्रेस समेत अन्य छोटी पार्टियों से भी बात कर रही थी। अब TVK केवल कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने अपने समर्थन पत्र में शर्त रखी है कि TVK दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टियों को गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे।
शपथ
राहुल गांधी को भेजा गया शपथ समारोह का आमंत्रण
तमिलनाडु में थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने उनको निमंत्रण पत्र भेजा है। संभावना जताई जा रही है कि विजय का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में गुरुवार 7 मई या शुक्रवार को हो सकता है। विजय के साथ कैबिनेट के करीब 9 से 10 सहयोगी भी समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे।
गणित
विजय बहुमत के कितने करीब पहुंचे?
तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में TVK ने 108 सीटें जीती हैं। उनको बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का सशर्त समर्थन दिया है। TVK ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) को भी पत्र लिखा है, उनके पास 2-2 विधायक हैं। अगर वामदल समर्थन दें, तो भी विजय के पास एक विधायक की कमी होगी। अभी 5 विधायकों वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टियां VCK, DMDK, मुस्लिम लीग ने कोई जवाब नहीं दिया है।