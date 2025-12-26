कौन थे त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन, जिनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक?
क्या है खबर?
त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का शुक्रवार सुबह 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से बीमार थे। उनका कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा कर लिखा कि सेन को त्रिपुरा की प्रगति को बढ़ावा और सामाजिक कामों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें याद किया जाएगा।
निधन
लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री ने भी दुख जताया
सेन के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। बिरला ने एक्स पर लिखा कि सेन को जनसेवा के निस्वार्थ भाव के लिए हमेशा याद किया जाएगा। शाह ने सेन को समर्पित नेता बताया और कहा कि उनका निधन राज्य के राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि सेन का असामयिक निधन राज्य के लोगों के लिए अपूरणनीय क्षति है।
परिचय
लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे सेन
सेन ने अपनी राजनीति 1988 में धरमनगर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में की थी। वह काफी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। उन्होंने 2008 और 2013 में धरमनगर से विधानसभा से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2017 में भाजपा में आ गए। इसके बाद 2018 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वे 2023 तक त्रिपुरा विधानसभा के उप-स्पीकर रहे थे। वे 2023 में चौथी बार धरमनगर से विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष बने थे।