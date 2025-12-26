त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का निधन (फाइल तस्वीर: एक्स/@narendramodi)

कौन थे त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन, जिनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक?

लेखन गजेंद्र 02:01 pm Dec 26, 202502:01 pm

क्या है खबर?

त्रिपुरा के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन का शुक्रवार सुबह 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से बीमार थे। उनका कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा कर लिखा कि सेन को त्रिपुरा की प्रगति को बढ़ावा और सामाजिक कामों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें याद किया जाएगा।