TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की

TMC ने 20 लोकसभा सांसदों की बगावत को नकारा, कहा- स्पीकर के पास कोई पत्र नहीं

लेखन गजेंद्र 01:18 pm Jun 09, 202601:18 pm

क्या है खबर?

तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने 20 लोकसभा सांसदों की बगावत की खबरों को नकार दिया है। पार्टी ने सूची को फर्जी और गलत बताया है। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद ने मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 सांसदों की नकली और मनगढ़ंत सूची भाजपा ने जारी की है, जिसमें 6 ने किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर से साफ मना कर दिया है। आजाद ने कहा कि ऑपरेशन-कमल और अमित शाह फेल हो गए हैं।