TMC में बगावत, 20 सांसदों ने NDA में जाने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा

इस्तीफा

रे ने सुबह छोड़ा है राज्यसभा पद

रे ने सोमवार सुबह राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और TMC पार्टी भी छोड़ दी। उन्होंने पत्र में लिखा, "बंगाल की जनता ने 15 साल सत्ता में रहने के बाद TMC को कथित भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था सहित शासन में विफलताओं के कारण नकार दिया है।" रे ने बंगाल चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को ऐतिहासिक जनादेश बताया और कहा कि वे जनता के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं।