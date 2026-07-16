TMC सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, मार्च में बनी थी सांसद

बंगाल में TMC से राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया था। तीनों हाल में भाजपा में शामिल हो गए हैं।

तीनों के इस्तीफा देने से बंगाल में राज्यसभा की 3 सीट खाली हुई थी, जिसे भरने के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव है। हालांकि, इन तीनों नेताओं को भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है।

TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने भी नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय किया है।