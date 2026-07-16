TMC सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, मार्च में बनी थी सांसद
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को उनकी पार्टी की एक और सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मार्च में ही निर्विरोध चुनाव जीता था। मलिक को मिलाकर TMC के अब तक 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। संभावना है कि वह भाजपा में जा सकती हैं।
चुनाव
मार्च में TMC के 4 सांसद पहुंचे थे राज्यसभा
मार्च में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 26 सीटों पर निर्विरोध परिणाम घोषित किए गए थे।
इस दौरान पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर हुए चुनाव में TMC की ओर से बाबुल सुप्रियो, कोयल मल्लिक, राजीव कुमार और वकील मेनका गुरुस्वामी जीतकर राज्यसभा पहुंची थीं।
भाजपा की ओर से राहुल सिन्हा ने एक सीट जीती थी।
राज्यसभा में अब TMC के पास 9 सांसद बचे हैं।
चुनाव
बंगाल में 24 जुलाई को है राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव
बंगाल में TMC से राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक ने इस्तीफा दिया था। तीनों हाल में भाजपा में शामिल हो गए हैं।
तीनों के इस्तीफा देने से बंगाल में राज्यसभा की 3 सीट खाली हुई थी, जिसे भरने के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव है। हालांकि, इन तीनों नेताओं को भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है।
TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने भी नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में अपना विलय किया है।