कीर्ति आजाद ने नकली नोट बेचने का वीडियो साझा किया

कीर्ति आजाद ने नकली नोट खुलेआम बेचे जाने का वीडियो साझा किया, लिखा- सरकार चुप है

लेखन गजेंद्र 05:50 pm Jan 30, 202605:50 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक नकली नोट बेचे जाने की वीडियो साझा कर हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने एक्स पर जो वीडियो साझा किया है, उसमें 500 रुपये के नोटों का बंडल दिख रहा है, जिसे मशीन से गिना जा रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो 28 जनवरी, 2026 का है। इसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा है।