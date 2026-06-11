कलकत्ता हाई कोर्ट ने विधायक हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को दी अंतरिम राहत

विवाद

क्या है विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी का मामला

TMC ने चुनाव के बाद शोवनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने के लिए विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें सभी विधायकों के हस्ताक्षर थे। TMC के 2 विधायकों ऋतब्रता बनर्जी और संदीपान साहा ने प्रस्ताव को मनगढ़ंत और झूठा बताया और 70 हस्ताक्षरों में से 14 पर आपत्ति जताई। आरोपों के चलते पुलिस में मामला दर्ज किया गया और अपराध जांच विभाग (CID) जांच कर रही है। विभाग घर नोटिस भेज चुकी है।