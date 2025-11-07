LOADING...
प्रियंका गांधी ने बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया (तस्वीर: एक्स/@priyankagandhi)

प्रियंका गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लिया, कहा- रिटायरमेंट के बाद चैन नहीं मिलेगा

लेखन गजेंद्र
Nov 07, 2025
05:47 pm
क्या है खबर?

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी जनसभा में तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर उनको 'वोट चोरी' का जिम्मेदार बताया। बिहार के सीतामढ़ी के रीगा में जनसभा को संबोधित करते हुए केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका ने कहा कि चुनाव आयुक्त देश के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं, उसे देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों को लगता है कि वे रिटायरमेंट के बाद चैन से जीएंगे, लेकिन ये देश कभी नहीं भूलेगा।

बयान

प्रियंका ने क्या कहा?

प्रियंका ने कहा, "मेरे भाई राहुल गांधी ने इनकी सारी सच्चाई दिखा दी है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इन्होंने 25 लाख फर्जी वोट लगाए। हरियाणा में चोरी की सरकार है। बिहार में अब यही तैयारी है। सुन लीजिए ये कौन हैं। ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू, विवेक जोशी का नाम आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये अपने पद और आयोग के पीछे छिपे हैं। यही लोग इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"

नारे

जनता से लगवाए 'चोर' के नारे

प्रियंका ने आगे कहा, "इनके नाम याद कर लो। हमारी धरती, संविधान और अधिकार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अधिकार छीना जा रहा है। तीनों नाम मत भूलें। इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा, उसे देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हैं कि ऐसा घोटाला करके रिटायरमेंट के बाद चैन का जीवन जियोगे, लेकिन याद रखो ये देश नहीं भूलेगा।" सभा में प्रियंका ने तीनों आयुक्तों का नाम लिया और जनता ने पीछे से "चोर है" के नारे लगाए।

ट्विटर पोस्ट

