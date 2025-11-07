प्रियंका गांधी ने तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लिया, कहा- रिटायरमेंट के बाद चैन नहीं मिलेगा

बयान

प्रियंका ने क्या कहा?

प्रियंका ने कहा, "मेरे भाई राहुल गांधी ने इनकी सारी सच्चाई दिखा दी है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इन्होंने 25 लाख फर्जी वोट लगाए। हरियाणा में चोरी की सरकार है। बिहार में अब यही तैयारी है। सुन लीजिए ये कौन हैं। ज्ञानेश कुमार, एसएस संधू, विवेक जोशी का नाम आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये अपने पद और आयोग के पीछे छिपे हैं। यही लोग इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"