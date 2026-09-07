थलापति विजय बोले- DMK ठेकेदारों से EMI की तरह रिश्वत लेती थी; तृषा विवाद पर भी भड़के
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने विधानसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ठेकेदारों को कर्ज की किश्त की तरह रिश्वत देने पर मजबूर करती थी। विजय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि DMK के कार्यकाल में ठेकेदारों को कुल टेंडर राशि की 10 प्रतिशत रिश्वत देनी होती थी।
बयान
विजय बोले- स्टालिन और उनके बेटे को हुआ फायदा
विजय ने आरोप लगाया कि नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग के तहत आने वाली परियोजनाओं में ठेकेदारों से रिश्वत ली जाती थीं और सत्ताधारी पार्टी के फंड के नाम पर उन्हें ट्रांसफर किया गया।
विजय ने कहा, "ED के दस्तावेज में पार्टी फंड के रूप में 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत राशि बताई गई है। रिश्वत नगर निगम विभाग से ली गई थी। इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, रवि प्रसाद और कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं।"
EMI
थोड़ी छानबीन में बहुत कुछ सामने आया- विजय
विजय ने 1970 के दशक में DMK सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया।
उन्होंने कहा, "एक अध्याय में कहा गया है कि दयानिधि मारन ने पार्टी फंड के रूप में 2.5 प्रतिशत की मांग की थी। निविदा 16 करोड़ रुपये की थी। जब हमने थोड़ी छानबीन की तो बहुत कुछ सामने आया। रिश्वत किश्तों में ली गई थी, जैसे कर्ज की EMI ली जाती है।"
महिलाओं का अपमान
तृषा विवाद पर बोले विजय- महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं
उदयनिधि स्टालिन की अभिनेत्री तृषा को लेकर की गई टिप्पणी पर भी विजय ने जवाब दिया है।
विजय ने कहा, "किसी व्यक्ति या महिला पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं की वजह से ही मुझे जीत मिली है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है और उसमें कड़ी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ मानहानिकारक या अपमानजनक भाषा की कोई जगह नहीं है। मैं महिलाओं के खिलाफ ऐसी भाषा को सहन नहीं करूंगा।"
अन्य मुद्दे
विजय के संबोधन की बड़ी बातें
कानून सभी के लिए बराबर है और अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो।
पुलिस को सत्ता का केंद्र नहीं बनना चाहिए, उन्हें लोगों का रक्षक होना चाहिए।
सभी 37 जिलों में एंटी-ड्रग स्क्वॉड बनाए गए हैं। चेन्नई में पिछले 3 महीनों में NDPS एक्ट के तहत 330 मामले दर्ज किए गए और 556 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।