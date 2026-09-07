थलापति विजय बोले- DMK ठेकेदारों से EMI की तरह रिश्वत लेती थी; तृषा विवाद पर भी भड़के

विजय ने आरोप लगाया कि नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग के तहत आने वाली परियोजनाओं में ठेकेदारों से रिश्वत ली जाती थीं और सत्ताधारी पार्टी के फंड के नाम पर उन्हें ट्रांसफर किया गया।

विजय ने कहा, "ED के दस्तावेज में पार्टी फंड के रूप में 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत राशि बताई गई है। रिश्वत नगर निगम विभाग से ली गई थी। इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, रवि प्रसाद और कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं।"