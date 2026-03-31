पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस भाजपा में हुए शामिल
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। दि्ल्ली के भाजपा मुख्यालय में पेस पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे थे। उनको केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सुकांत मजूमदार की मौदूजगी में पार्टी में शामिल किया गया। बता दें कि कुछ दिन पहले पेस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी। तब नबीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे।
चुनाव
क्या बोले लिएंडर पेस?
पेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होकर खेल, खेल शिक्षा और देश की सेवा करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि यह सदस्यता देश की सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य फोकस खेल को आगे बढ़ाने पर रहेगा। बता दें कि पेस बंगाल चुनाव में भाजपा का प्रचार करेंगे। उनके किसी सीट से लड़ने की भी संभावना जताई जा रही है।
ट्विटर पोस्ट
लिएंडर पेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LIVE: Press conference at BJP HQ, New Delhi. https://t.co/dmeragHP6B— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) March 31, 2026
पहचान
युगल और मिश्रित स्पर्धाएं जीत चुके हैं पेस
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्में 53 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अभी भी युगल और मिश्रित युगल मुकाबलों में भाग लेते हैं। उनको भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1996-1997 में दिया गया था। साथ ही, 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनको 2014 में पद्म भूषण मिला था। पेस ने डेविस कप टेनिस स्पर्धा में जीत हासिल की है। वर्ष 1996 अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।