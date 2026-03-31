पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टेनिस दिग्गज लिएंडर पेस भाजपा में हुए शामिल

पहचान

युगल और मिश्रित स्पर्धाएं जीत चुके हैं पेस

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्में 53 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अभी भी युगल और मिश्रित युगल मुकाबलों में भाग लेते हैं। उनको भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1996-1997 में दिया गया था। साथ ही, 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनको 2014 में पद्म भूषण मिला था। पेस ने डेविस कप टेनिस स्पर्धा में जीत हासिल की है। वर्ष 1996 अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था।