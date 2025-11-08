तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा- तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म

तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया बड़ा बयान

लेखन भारत शर्मा 06:08 pm Nov 08, 202506:08 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब राजनीतिक दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) के नाम से पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका तेजस्वी यादव से रिश्ता खत्म हो चुका है।