तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा- तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म

तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा- तेजस्वी से रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। अब राजनीतिक दल 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच जनशक्ति जनता दल (JJD) के नाम से पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका तेजस्वी यादव से रिश्ता खत्म हो चुका है।
बयान
तेजप्रताप ने क्या दिया बयान?
तेज प्रताप ने शनिवार को NDTV से कहा, "भाई तेजस्वी यादव ने मेरा अपमान किया है। मैं अपने जीवन में कभी भी RJD में वापस नहीं जाऊंगा। मेरा तेजस्वी से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इस जंग की शुरुआत तेजस्वी ने की है।" उन्होंने कहा, "तेजस्वी ने महुआ में मेरे खिलाफ प्रचार किया और मैंने भी राघोपुर में प्रचार किया है। यह लड़ाई बराबर की है और मैं पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं।"
भविष्य
तेजप्रताप का राजनीतिक भविष्य तय करेगा यह चुनाव
बता दें कि चुनाव से कुछ महीने पहले RJD और लालू परिवार ने तेजप्रताप को परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर दिया था। ऐसे में यह चुनाव तेजप्रताप का सियासी भविष्य तय करेगा। विवाद के बाद तेजप्रताप ने JJD का गठन कर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया था। वह खुद वैशाली जिले की महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार अलग-अलग सीटों से चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं।