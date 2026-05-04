तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में संभावित जीत के बीच थलापति विजय सुबह से नजर नहीं आए हैं

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय के घर जश्न का माहौल लेकिन सुपरस्टार नदारद, कहां हैं 'थलापति'?

लेखन आबिद खान 03:16 pm May 04, 202603:16 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुपरस्टार थलापति विजय ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम (TVK) 103 सीटों पर आगे चल रही है और 4 सीटें जीत चुकी है। सत्तारूढ़ DMK और विपक्षी AIADMK क्रमश: 66 और 60 सीटों पर आगे है। इस बीच विजय के घर जश्न का माहौल है। हालांकि, सुबह से विजय न तो घर पर दिखाए दिए और न ही मीडिया को संबोधित किया।