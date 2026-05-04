तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: विजय के घर जश्न का माहौल लेकिन सुपरस्टार नदारद, कहां हैं 'थलापति'?
क्या है खबर?
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सुपरस्टार थलापति विजय ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम (TVK) 103 सीटों पर आगे चल रही है और 4 सीटें जीत चुकी है। सत्तारूढ़ DMK और विपक्षी AIADMK क्रमश: 66 और 60 सीटों पर आगे है। इस बीच विजय के घर जश्न का माहौल है। हालांकि, सुबह से विजय न तो घर पर दिखाए दिए और न ही मीडिया को संबोधित किया।
थलापति विजय
सुबह से गायब हैं थलापति विजय
मतगणना के बीच विजय के घर से जश्न के वीडियो सामने आए हैं। इनमें उनके घर की महिलाएं और बच्चे नाच-गाना करते हुए और सीटी बजाते हुए जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। हालांकि, इन वीडियो में विजय दिखाई नहीं दिए हैं। उनकी सह-कलाकार और दोस्त तृषा भी दोपहर बाद विजय के नीलंकराई स्थित आवास पहुंची हैं। तृषा का आज जन्मदिन हैं। कल वे तिरुमाला तिरुपति मंदिर भी गई थीं।
रणनीति
क्या है विजय की रणनीति?
विजय जब से राजनीति में उतरे हैं, तब से मीडिया से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखते हैं। करुर रैली में भगदड़ मचने के बाद भी वे भारी दबाव के बावजूद हवाई अड्डे पर मीडिया को नजरअंदाज कर चले गए थे। उनके इस कदम की आलोचना भी हुई थी। उन्होंने मीडिया को टुकड़ों में बाइट देने के बजाय विशाल रैलियों के जरिए अपनी बात रखने का विकल्प चुना है।