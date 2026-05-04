तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: DMK के सेंथिल बालाजी कोयंबटूर दक्षिण से जीते
क्या है खबर?
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) नेता सेंथिल बालाजी ने कोयंबटूर दक्षिण सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रत्याशी वी सेंथिल कुमार को हराया है। वहीं, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) के अम्मन के अर्जुनन को यहां तीसरे स्थान पर रहे। इस सीट को AIADMK का गढ़ माना जाता है, जिसमें अब सेंथिल ने सेंध लगाई है।
पिछला चुनाव
क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे?
2021 के विधानसभा चुनावों में यहां भाजपा और MNM के कमल हासन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। आखिर में भाजपा की वनथी श्रीनिवासन केवल 1,728 वोटों से जीती थीं। वनथी इस सीट से 2016 का चुनाव हार गई थीं। तब उन्हें AIADMK के अर्जुनन ने 17,000 वोटों से हराया था। बालाजी की लगातार ये छठी चुनावी जीत है। इससे पहले वे करूर से 3 बार और अरावाकुरुचि से 2 बार विधायक रहे हैं।
इतिहास
AIADMK का गढ़ है कोयंबटूर इलाका
2011 में बनी कोयंबूटर दक्षिण सीट कोंगु इलाके में आती है, जिसे AIADMK का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में AIADMK के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने इस क्षेत्र की 57 में से 41 सीटें जीती थीं और कोयंबटूर की सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस इलाके में कई वाणिज्यिक केंद्र हैं और मतदाताओं की मिली-जुली आबादी है। 2011 से अब तक 2 बार यहां AIADMK और एक बार भाजपा का कब्जा रहा है।