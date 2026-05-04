तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को मिली हार
क्या है खबर?
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की सत्तूर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के कदरकराइराज ने हरा दिया है। नागेंद्रन अपने गृह क्षेत्र तिरुनेलवेली की जगह पहली बार सत्तूर से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर तमिलगा वेत्री कड़गम (TMK) के उम्मीदवार अजीत एम तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि भाजपा ने NDA में सीट बंटवारे के तहत 27 सीटों पर मैदान में थी।
परिचय
कौन हैं नैनार नागेंद्रन?
नागेंद्रन ने 2001 में AIADMK के टिकट पर तिरुनेलवेली सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता था। जयललिता के नेतृत्व वाली सरकार में वे परिवहन, उद्योग और बिजली जैसे मंत्रालयों में मंत्री रहे। 2006 और 2016 के चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जयललिता के निधन के बाद 2017 में वे भाजपा में शामिल हो गए। 2021 में उन्होंने तिरुनेलवेली सीट से जीत दर्ज की। 2025 में वे राज्य भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए।
पिछला चुनाव
सीट का इतिहास और पिछले चुनावी नतीजे जानिए
2021 में सत्तूर से DMK गठबंधन में शामिल MDMK के उम्मीदवार एआरआर रघुरमन ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने AIADMK के आरके रविचंद्रन को 11,000 वोटों से हराया था। 1971 के बाद से इस सीट पर 6 बार AIADMK, 5 बार DMK, एक बार ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और एक बार TMK का कब्जा रहा है। मद्रास के मुख्यमंत्री रहे के कामराज भी इस सीट से 1957 और 1962 में विधायक रहे हैं।