तमिलनाडु की सत्तूर सीट से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को हार का सामना करना पड़ा है

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को मिली हार

लेखन आबिद खान 06:45 pm May 04, 202606:45 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले की सत्तूर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के कदरकराइराज ने हरा दिया है। नागेंद्रन अपने गृह क्षेत्र तिरुनेलवेली की जगह पहली बार सत्तूर से चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर तमिलगा वेत्री कड़गम (TMK) के उम्मीदवार अजीत एम तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि भाजपा ने NDA में सीट बंटवारे के तहत 27 सीटों पर मैदान में थी।