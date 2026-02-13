तमिलनाडु: सलेम में थलापति विजय की चुनावी रैली के दौरान एक व्यक्ति की मौत

पिछले साल करूर हादसे के बाद से TVK को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसलिए इस बार की रैली से पहले पार्टी ने सख्त सुरक्षा योजना बनाई थी। मौके पर भीड़ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनात था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर वाहनों की जांच और यातायात मार्गों में बदलाव किए गए थे। उन्होंने अपनी रैली में एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी।

हादसा

करूर हादसे में हुई थी 41 की मौत

करूर में 27 सितंबर को TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 51 लोग ICU में भर्ती हुए थे। घटना के बाद विजय ने साजिश का शक जताते हुए राज्य की SIT से जांच न कराकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI जांंच कर रही है।