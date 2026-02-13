तमिलनाडु: सलेम में थलापति विजय की चुनावी रैली के दौरान एक व्यक्ति की मौत
क्या है खबर?
तमिलनाडु के सलेम में शुक्रवार को अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की चुनावी रैली में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हीटस्ट्रोक के कारण बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सूरज को हार्ट अटैक भी आया था।
रैली
TVK रैली से पहले बनाई थी सख्त सुरक्षा योजना
पिछले साल करूर हादसे के बाद से TVK को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसलिए इस बार की रैली से पहले पार्टी ने सख्त सुरक्षा योजना बनाई थी। मौके पर भीड़ को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनात था और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर वाहनों की जांच और यातायात मार्गों में बदलाव किए गए थे। उन्होंने अपनी रैली में एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी।
हादसा
करूर हादसे में हुई थी 41 की मौत
करूर में 27 सितंबर को TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 51 लोग ICU में भर्ती हुए थे। घटना के बाद विजय ने साजिश का शक जताते हुए राज्य की SIT से जांच न कराकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI जांंच कर रही है।