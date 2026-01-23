तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र की वीबी-जी राम जी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मनरेगा का समर्थन

तमिलनाडु विधानसभा में केंद्र की वीबी-जी राम जी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Jan 23, 202603:26 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु की विधानसभा में शुक्रवार को केंद्र सरकार की विकसित भारत-रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था, जिसमें भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) यानी मनरेगा का नाम बदलने का विरोध शामिल था। प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद, तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने फेसबुक पर स्टालिन को निशाने पर लिया।