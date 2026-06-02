तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंपा, अमित शाह से मिलेंगे
क्या है खबर?
तमिलनाडु में अपनी जड़े जमाने की कोशिश कर रही भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने मंगलवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। न्यूज18 के मुताबिक, उन्होंने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा है। संभावना जताई जा रही है कि अन्नामलाई शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी अटकलें हैं कि अन्नामलाई अपनी पार्टी बनाएंगे।
राजनीति
तमिलनाडु राज्य प्रमुख पद से हटाने के बाद लगाया गया किनारे
तमिलनाडु में भाजपा को चर्चा में लाने वाले अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने और नैनार नागेंद्रन को राज्य प्रमुख बनाए जाने से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने संगठन के कामों में लगभग शून्य कर लिया है और पार्टी से अलग होना चाह रहे थे। कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि उन्हें भाजपा में कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। इस साल अन्नामलाई ने विधानसभा चुनाव में भी उतरने से मना कर दिया था।
चर्चा
राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देने की संभावना
भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए अन्नामलाई के इस्तीफा देने के बाद भाजपा में हलचल है। राष्ट्रीय नेतृत्व उनको रोकने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अन्नामलाई ने राज्यसभा जाने से भी मना कर दिया है, जबकि उनको पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका देने की तैयारी कर रही है। न्यूज18 के मुताबिक, भाजपा ने अन्नामलाई को अगले निर्देश तक दिल्ली न छोड़ने के लिए कहा है। उनकी शाह से मुलाकात होनी तय है।
खटास
अन्नामलाई का कैसे भंग हुआ भाजपा से मोह?
अन्नामलाई पिछले काफी समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे। पिछले साल उनको राज्य प्रमुख पद से हटाए जाने के बाद यह नाराजगी और बढ़ गई। अन्नामलाई भाजपा की सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) और उनकी पूर्व प्रमुख जे जयललीता पर निशाना साध चुके थे, जिससे AIADMK और भाजपा के बीच टकराव बढ़ गया। इस बीच, विधानसभा चुनाव में भाजपा का AIADMK के साथ गठबंधन ने उनको असहज कर दिया।