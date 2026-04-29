तमिलनाडु के एग्जिट पोल में थलापति विजय की TVK भी सीटें जीतती दिख रही है

एग्जिट पोल 2026: तमिलनाडु में DMK की वापसी की संभावना, TVK बिगाड़ सकती है खेल

लेखन गजेंद्र 08:16 pm Apr 29, 202608:16 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बुधवार को एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। तमिलनाडु में अधिकतर एग्जिट पोल सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को बहुमत मिलता दिखा रहे हैं, जबकि भाजपा गठबंधन वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) काफी पीछे है। इस बार अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) भी मैदान में थी, जो चुनाव में खेल बिगाड़ सकती है।