एग्जिट पोल 2026: तमिलनाडु में DMK की वापसी की संभावना, TVK बिगाड़ सकती है खेल
क्या है खबर?
तमिलनाडु समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बुधवार को एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। तमिलनाडु में अधिकतर एग्जिट पोल सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को बहुमत मिलता दिखा रहे हैं, जबकि भाजपा गठबंधन वाली अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) काफी पीछे है। इस बार अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) भी मैदान में थी, जो चुनाव में खेल बिगाड़ सकती है।
परिणाम
तमिलनाडु में किसकी बनती दिख रही सरकार?
मैट्रिज ने DMK गठबंधन को 122-132, AIADMK गठबंधन को 87-110, TVK को 10-12, अन्य को 0-6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पीपुल्स पल्स ने DMK गठबंधन को 125-145, AIADMK गठबंधन को 65-80, TVK को 18-24, अन्य को 2-6 सीटें दी हैं। पीपुल्स इनसाइट ने DMK गठबंधन को 120-140, AIADMK गठबंधन को 60-70 और TVK को 30-40 सीटें दी हैं। एक्सिस माई इंडिया ने TVK को 98-120, DMK गठबंधन को 92-100 और ADMK गठबंधन को 22-32 सीटें दी हैं।
चुनाव
तमिलनाडु में क्या है बहुमत का आंकड़ा?
तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है। वर्ष 2021 के चुनाव में DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 159 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी, वहीं AIADMK गठबंधन को 75 सीटें मिलीं थीं। तब DMK ने 10 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। इस बार TVK के आने से राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखने के संकेत हैं।
ट्विटर पोस्ट
एक्सिस माई इंडिया का चौंकाने वाला दावा
Post 10 of 10 - Tamil Nadu - Exit Poll - Overall Seat Share (234 Seats) & Vote Share (%)#TamilNaduelections2026#ExitPoll#AxisMyIndia— Axis My India (@AxisMyIndia) April 29, 2026
@pradeepgupta_ami pic.twitter.com/rlLm6u6Btl