तमिलनाडु: TVK ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, थलापति विजय 2 सीटों से मैदान में

बयान

विजय ने मतदाताओं से किए ये वादे

विजय ने मतदाताओं से स्वच्छ शासन और जन-केंद्रित राजनीति के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं जनता से TVK और हमारे 'सीटी' चिन्ह को वोट देने का आग्रह करता हूं। हम यहां सिर्फ जनता के लिए हैं और हमेशा जनता के लिए ही रहेंगे। मैं वादा करता हूं कि हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तमिलनाडु को नशामुक्त बनाएंगे और कानूनव्यवस्था को सख्ती से लागू करेंगे।"