थलापति विजय से मिलकर कांग्रेस नेताओं ने सौंपा समर्थन-पत्र, लोकसभा और निकाय चुनाव में भी गठबंधन

गठबंधन

लोकसभा और निकाय चुनाव में भी रहेगा गठबंधन

चोडंकर ने कहा कि यह गठबंधन इस शर्त पर है कि TVK गठबंधन से उन सभी सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखेगा जो संविधान में विश्वास नहीं रखतीं। उन्होंने कहा कि TVK-कांग्रेस के बीच यह गठबंधन थंथाई पेरियार, बीआर अंबेडकर और पेरुंथलाइवर कामराज के गौरवशाली दिनों को वापस लाने का प्रयास करेगा। चोडंकर ने कहा कि गठबंधन आपसी सम्मान, उचित हिस्सेदारी और साझा ज़िम्मेदारी पर आधारित है, जो इस सरकार के साथ निकाय, लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए भी है।