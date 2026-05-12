तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय का बड़ा फैसला, 2 हफ्ते में बंद होंगी 717 शराब की दुकानें

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि तमिलनाडु स्टेट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 4,765 रिटेल शराब की दुकानें चला रहा है। मुख्यमंत्री विजय ने पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्थान और बस स्टैंड से 500 मीटर के अंदर मौजूद दुकानों की जांच करने और उनकी पहचान करने का आदेश दिया था। इसके बाद 717 दुकानों का पता चला है, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।

आदेश

स्कूलों के पास चल रही है 186 दुकानें

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि तीनों श्रेणी में 717 खुदरा शराब की दुकानें चलती पाई गईं। जनहित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इन्हें अगले 2 हफ्तों के भीतर बंद करने को कहा है। आदेश में बताया गया कि पूजा स्थलों के पास की 276 दुकानें, शैक्षणिक संस्थानों के पास की 186 दुकानें और बस स्टैंड के पास की 255 दुकानें चल रही थीं। बता दें कि मुख्यमंत्री विजय राज्य के आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र ला सकते हैं।