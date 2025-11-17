तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अजित कुमार समेत कई को जान से मारने की धमकी
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई प्रमुख लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस हरकत में आई है। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें स्टालिन के अलावा तमिल अभिनेता अजित कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू का नाम है। धमकी भरा ईमेल पुलिस महानिदेशक (DGP) के कार्यालय को भी भेजा गया है। पुलिस ने सभी लोगों के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच शुरू की है।
धमकी
पहले भी मिल चुकी है धमकी
इससे पहले भी अजित कुमार को धमकी मिल चुकी है। पिछले सप्ताह चेन्नई के इंजमबक्कम स्थित उनके आवास को एक अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री स्टालिन के कार्यालय में भी धमकी भरा ईमेल आ चुका है। हालांकि, अभी तक ईमेल भेजने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने सभी प्रमुख लोगों को घर पर बम निरोधक दस्ते को तैनात किया है और जांच की है।
जांच
दिल्ली में विस्फोट के बाद अलर्ट है प्रशासन
दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को कार में हुए विस्फोट में 13 लोगों की जान गई है, जबकि 20 से अधिक घायल हैं। घटना में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के जुड़े होने की संभावना है। दिल्ली में विस्फोट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी है। तमिलनाडु में रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर गहन जांच अभियान चलाया गया था। तमिलनाडु के DGP कार्यालय और संगीतकार इलैयाराजा के स्टूडियो को भी धमकी मिल चुकी है।