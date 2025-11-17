तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई को धमकी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अजित कुमार समेत कई को जान से मारने की धमकी

लेखन गजेंद्र 10:44 am Nov 17, 202510:44 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई प्रमुख लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस हरकत में आई है। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें स्टालिन के अलावा तमिल अभिनेता अजित कुमार, अरविंद स्वामी और खुशबू का नाम है। धमकी भरा ईमेल पुलिस महानिदेशक (DGP) के कार्यालय को भी भेजा गया है। पुलिस ने सभी लोगों के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच शुरू की है।