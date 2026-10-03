स्वामी प्रसाद मौर्य ने की राहुल गांधी से मुलाकात, INDIA में शामिल हुए

मौर्य ने कहा, "अपनी जनता पार्टी अब INDIA का हिस्सा होगी। आगे की रणनीति और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बाद में चर्चा की जाएगी। हमारा लक्ष्य होगा 'भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ' और 'संविधान को बचाओ, भाजपा को हटाओ'। जिस तरह राहुल गांधी पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कर रही है।"