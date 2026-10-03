स्वामी प्रसाद मौर्य ने की राहुल गांधी से मुलाकात, INDIA में शामिल हुए
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आवाजाही शुरू हो गई है। अब पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य INDIA गठबंधन में शामिल हो गए हैं। आज ही उन्होंने 10 जनपथ पर राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पहले चर्चाएं थीं कि मौर्च खुद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बयान
मौर्य बोले- हमारा लक्ष्य भाजपा को हटाओ, देश बचाओ
मौर्य ने कहा, "अपनी जनता पार्टी अब INDIA का हिस्सा होगी। आगे की रणनीति और हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बाद में चर्चा की जाएगी। हमारा लक्ष्य होगा 'भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ' और 'संविधान को बचाओ, भाजपा को हटाओ'। जिस तरह राहुल गांधी पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही कर रही है।"
परिचय
कौन हैं स्वामी प्रसाद मौर्य?
मौर्य ने 1980 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और पहली बार 1996 में विधायक बने। 1991 में वे जनता दल में महासचिव के तौर पर शामिल हुए और 1996 में इस्तीफा दे दिया।
1997 तक वे मायावती सरकार में मंत्री रहे। 2002 में भी BSP सरकार में मंत्री रहे।
वे 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के नेता भी रहे हैं।