सुवेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह ने किया ऐलान

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। सुवेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुवेंदु ने हालिया विधानसभा चुनावों में दोनों सीटों से जीत की थी। एक सीट पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था।

बयान शाह बोले- सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए काम करेंगे शाह ने कहा, "इतना बड़ा विधायक दल देखकर मन, आत्मा, शरीर, सबके अंदर खुशी की लहर उठती है। मैं दोनों हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। नई सरकार 'सोनार बांग्ला' के सपने को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। बंगाल की संस्कृति, परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त बंगाल की दिशा में आगे बढ़े। हमारी जिम्मेदारी आज से बढ़ती है।"

परिचय कौन हैं सुवेंदु? सुवेंदु करकुली में पैदा हुए हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री थे। सुवेंदु कांग्रेस से राजनीति में आए और 1995 में कांथी नगरपालिका के पार्षद और 2006 में कोंटाई से विधायक चुने गए। वे 2007-08 में नंदीग्राम आंदोलन के दौरान TMC से जुड़े और उसे सत्ता दिलाई। 2020 में वे भाजपा में आ गए और 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया। वह बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे।

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शपथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में कल होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के लगभग सभी बड़े नेता शामिल होंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो समेत कई बड़े नेता कोलकाता पहुंच गए हैं। राज्य पुलिस ने समारोह के दौरान 10 लाख लोगों के जुटने का अनुमान लगाया है।

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