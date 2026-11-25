अधिकारी ने समिट में कहा, "मेरे असली सलाहकार बाद में प्रणब मुखर्जी थे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद मैं रायसाना हिल गई थी। प्रणब जी ने मुझसे कहा था कि सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम कर्मचारी बने रहना चाहते हो, तो यहीं रहो। अगर तुम अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो मोदी जी के साथ रहो।"

अधिकारी ने बताया कि मुखर्जी ने TMC को बुआ-भतीजे की पार्टी बताई, जो एक कंपनी की तरह है।