TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी, कहा- खत्म हो जाएगा मुस्लिम वोट बैंक

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने के प्रस्ताव के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा निलंबित किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले साल लगातार चौथी बार सत्ता में न आने देने की कसम खाई है। उन्होंने बनर्जी को फिल्मी अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि अब TMC का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा और पिक्चर अभी बाकी है। आइए जानते हैं हुमायूं ने क्या कुछ कहा है।

बयान हुमायूं ने क्या दिया बयान? बेलडांगा में प्रस्तावित 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखने के एक दिन बाद हुमायूं ने NDTV से कहा, "मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। मैं बंगाल चुनाव में गेमचेंजर साबित होऊंगा।" उन्होंने कहा, "मैं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के संपर्क में हूं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। मेरी ओवैसी से बात हो गई है।" हालांकि, इस पर ओवैसी और AIMIM ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

चेतावनी मैं बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगा- हुमायूं हुमायूं ने कहा, "मैं बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगा। TMC अपनी अगली सरकार नहीं बना पाएगी। TMC का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो जाएगा। पिक्चर अभी बाकी है।" उन्होंने कहा, "भारत भर के कई उद्योग मेरी मदद करने जा रहे हैं। भारत में मुसलमान भी बाबरी मस्जिद के निर्माण में मेरी मदद करने जा रहे हैं।" बता दें कि TMC ने हुमायूं पर धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया था।

आलोचना भाजपा ने की हुमायूं की आलोचना बंगाल भाजपा प्रमुख समिक भट्टाचार्य ने मस्जिद विवाद को TMC का सोचा-समझा एजेंडा बताते हुए दावा किया कि कबीर का निलंबन सिर्फ दिखावा है। बनर्जी की पार्टी बाबर के साथ खड़ी है, लेकिन भाजपा नहीं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। कोई भी मस्जिद निर्माण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं का अपमान है। हिंदू समुदाय इसका उचित जवाब देगा।

