सुप्रिया सुले ने NCP विलय की अटकलों को किया खारिज

सुप्रिया सुले ने NCP विलय की अटकलों को किया खारिज, NDA में जाने से भी इनकार

लेखन भारत शर्मा 12:56 pm Nov 14, 202612:56 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों धड़ों के एक साथ आने की चर्चाओं पर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया और राजनीतिक गलियारों से अपील की कि व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्तों को राजनीति के साथ न जोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल होने की किसी भी तरह की चर्चा को सिरे से खारिज कर दिया।