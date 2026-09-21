ममता बनर्जी की चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ममता बनर्जी की चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

लेखन भारत शर्मा 02:00 pm Sep 21, 202602:00 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह 'फूल और घास' के इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए भी सहमत हो गया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है।