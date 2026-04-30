पवन खेड़ा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस, मुख्यमंत्री सरमा के 'अपशब्दों' का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान खेड़ा की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी और असम पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एएस चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। खेड़ा ने कोर्ट को बताया कि उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

सुनवाई सिंघवी बोले- अंबेडकर होते तो कब्र में करवट ले लेते सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सिंघवी ने मुख्यमंत्री सरमा के बयानों पर कहा, "कृपया असम क्रॉनिकल में प्रकाशित लेख देखें, जिनके ठीक बीच में आपत्तिजनक शब्द 'पेलुंगा', 'पेड़ा बना दूंगा' लिखा है। डॉ अंबेडकर अपनी कब्र में करवट बदल लेते अगर उन्होंने कभी कल्पना की होती कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति 'संवैधानिक काउबॉय' या 'संवैधानिक रैम्बो' की तरह व्यवहार कर रहा है...ये अभियोजक के बॉस हैं।" सिंघवी ने कहा, "खेड़ा फरार नहीं होंगे, तो हिरासत की जरूरत क्या है।"

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सवाल असम पुलिस की धाराओं पर सवाल उठाया सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री खेड़ा की गिरफ्तारी न होने पर अपनी पुलिस को धमकाते दिख रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत सार्वजनिक उपद्रव का अपराध कैसे लागू किया जा सकता है, जबकि यह एक गंभीर अपराध है और खेड़ा पर सरमा को बदनाम करने का आरोप है, तो सार्वजनिक उपद्रव कैसे हुआ। सिंघवी ने कहा कि अग्रिम जमानत एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं है।

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तर्क असम पुलिस ने हिरासत के लिए क्या तर्क दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "मामले में पासपोर्ट की प्रतियां नकली, छेड़छाड़ की हुई और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं।" उन्होंने हिरासत को जरूरी बताते हुए तर्क दिया, "उनके साथी कौन हैं? उस पासपोर्ट की मुहर किसने बनाई, सरकार की वह आधिकारिक मुहर किसने बनाई? हमें यह साबित करना होगा कि उसने पासपोर्ट से एक व्यक्ति की तस्वीर हटाकर उसकी जगह दूसरी महिला की तस्वीर, क्यूआर नंबर, मुहरें आदि कैसे चिपकाईं। इससे कई अन्य जाली दस्तावेजों का पता चल सकता है।"